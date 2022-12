Agenzia askanews

Così il Presidente di, Roberto. 16 dicembre 2022La parte privata dei lavori è stata diretta dal Presidente diRoberto, insieme al Segretario Generale e Vicepresidente Federico Ottavio Pescetto e agli altri componenti del Consiglio ... Minerdo (ONTM): anno di attività importanti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 13 dic. (askanews) - Grande attesa per gli Stati Generali di ONTM, in programma per il prossimo 14 dicembre a Roma, nella prestigiosa sede di Confitarma, Palazzo Colonna, Piazza dei Santi Aposto ...