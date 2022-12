Melissa Satta e Stefano Percassi | week-end assieme | è amore?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È nato l’tra l’ex velinae l’imprenditore bergamasco? In attesa di conferme sta impazzando il nuovo gossip che li vorrebbe molto uniti. Dopo l’addio all’imprenditore Mattia Rivetti, la show-girl si è concessa una vacanza a St Moritz e in base a quanto riportato dalla pagina di gossip The Pipol starebbe frequentando il figlio di Antonio, azionista di minoranza dell’Atalanta, a capo del brand di cosmetica Kiko. “Lo scorsoend non è passata inosservata la vicinanza trae l’imprenditore bergamasco. I due sono stati presentati dall’amica in comune Cristiana Corradi. Semplice amicizia o qualcosa di più?” – si legge.

Calciomercato.com

L'ex velina, continua ad essere al centro del gossip. Come scrive The Pipol , dopo l'addio a Mattia Rivetti, starebbe frequentando un'altra persona. 'Lo scorso weekend a St Moritz non è passata ...Da golssip.it Stefano Percassi Per ora si parla solo di amicizia. Ma dopo l'addio a Mattia Rivetti,si è concessa una vacanza a St Moritz e secondo quanto scrive la pagina di gossip The Pipol starebbe frequentando un'altra persona. 'Lo ... Vacanza a St Moritz per Melissa Satta con un nuovo flirt: tutti gli indizi portano all'Atalanta... FOTO Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Melissa Satta ha ritrovato l'amore La bella showgirl è stata pizzicata insieme al figlio di uno dei nomi più noti di tutta la Serie A.