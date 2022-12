L’idea di tagliare il reddito di cittadinanza dopo 7 mesi | «È gente che può andare a lavorare»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon «non è un dramma» l’ipotesi diildisette. In un’intervista a La Stampa il leghista spiega che «c’è una discussione, è un’ipotesi su cui non farei allarmismi. Anche perché stiamo comunque parlando di persone che possono e devono. Il punto non è un mese in più o in meno, ma invertire la tendenza dela tempo indeterminato. Da parte di Conte e M5S la drammatizzazione è eccessiva». La possibile riforma è «fattibile senza stracciarsi le vesti» secondo il sottosegretario. Il quale spiega che «tutta la tempistica di questa manovra è anomala, visto che il governo è in carica da un mese e mezzo. Poi ci sono emendamenti che devono essere ...