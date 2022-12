Le nuove tecnologie sono una virtù | non possono essere trattate con vittimismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un tempo gli adulti sottovalutavano i giovani, che dovevano tacere, imparare, obbedire e non fare danni; il resto lo avrebbero fatto da grandi. La relazione educativa basata su una posizione di superiorità dei più maturi era simboleggiata dallo stesso telefono classico: un dispositivo posseduto dai genitori e usato dai figli solo per concessione. Con lesmartphoniche abbiamo fatto un salto all’estremo opposto: i giovani oggisopravvalutati, ci sembrano dei piccoli geni informatici competentissimi e di fronte ai quali oltre al famigerato «Spegni quel coso» salvifico, sappiamo dire poco. È il complesso di inferiorità simboleggiato dall’hashtag: una realtà tecnica non padroneggiata che spinge a sentirsi tagliati fuori, poco autorevoli, inadatti a dire qualcosa, e che quindi produce un rifiuto psicologico che disincentiva a occuparsene. ...

