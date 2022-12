La lezione della 18enne Jolanda Renga agli hater «Io brutta? Conta altro nella vita | il cuore e l’anima» – Il video

Open

...tutti i giorni facciamonon ci facciano sentire sicuri. Questa volta non c'era nessuno sotto alla finestra, nessuno si è fatto male, ma poteva andare molto diversamente. Siamo stanchi...La primogenita dell'attrice ecantante ha commosso il web con il suo sfogo. Ha dato così, una bellissimaagli haters, conosciuti anche come leoni da tastiera. La giovane, con la sua ... La lezione della 18enne Jolanda Renga agli hater. «Io brutta ... La Comandante della Compagnia Carabinieri di Senigallia, Francesca Romana Ruberto, ha avuto, nella mattinata del 16 dicembre, un incontro con i ragazzi del plesso scolastico Corinaldesi dell’Istituto ...«La giustizia riparativa è uno spazio in cui il dolore può essere visto. I responsabili possono toccare ciò che hanno provocato e capire cosa è avvenuto» ...