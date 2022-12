La città della solidarietà alimentare

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Il cibo buttato via è come se fosse stato rubato dalla mensa di chi è povero» ammonisce Papa Francesco. Bergamo raccoglie la sfida con una mobilitazione sorprendente. Le molteplici iniziative per recuperare i generi alimentari scartati dal consumismo e distribuirli a chi ha bisogno sono raccontate in un’inchiesta di otto pagine contenuta in eco.bergamo, il supplemento di ambiente, ecologia, green economy in edicola domenica 18 dicembre gratis con L’Eco (resta poi disponibile nell’edizione digitale di questo sito).