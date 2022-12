Differenziato per 2 | domani seduta mattutina a porte chiuse al Taddei

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Prosegue la preparazione della prima squadra in vista della gara con il Como di domenica prossima (stadio Liberati, ore 14.00).Oggi per i rossoverdi lavoro diviso in gruppi, palestra, piscina e campo, al mattino e nel pomeriggio. Ai box Capuano e Donnarumma (entrambi impegnati nel percorso riabilitativo dai rispettivi infortuni), lavoro personalizzato per Martella (sovraccarico muscolare del polpaccio sinistro) e Capanni (patologia tendinea del ginocchio destro).allenamento mattutino al, a. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Livesicilia.it

Solo Bettella ha svolto "un allenamentoprogrammato", fa sapere il Palermo attraverso ... Nell'ultimo turno, infatti, la squadra di Liverani (ex della sfida) ha vinto3 - 2 sul Perugia ...Niente amichevole ancheBrahim Diaz, Fikayo Tomori e Junior Messias, che come da programma hanno svolto un lavoro. I quattro giocatori dunque non destano ... Palermo, allenamento differenziato per Bettella Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...