Combinata nordica | Westvold Hansen domina il segmento di salto a Ramsau Quarta Annika Sieff

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gydaribadisce la sua superiorità rispetto alla concorrenza sul trampolino eildisul Normal Hill di, ipotecando la terza vittoria consecutiva su altrettante competizioni disputate nella Coppa del Mondo femminile di2022-2023. La fenomenale norvegese è stata in grado di ottenere la miglior misura della serie (95 metri come la tedesca Svenja Wuerth) pur saltando da stanga 23, quindi tre gate più in basso rispetto alle altre partecipanti. Grazie alla compensazione la detentrice della Sfera di Cristallo ha fatto quindi il vuoto in classifica, guadagnando un margine di 42? da gestire sulla prima inseguitrice nella Gundersen da 5 km di sci di fondo. Seconda piazza provvisoria dopo il ...

Si inizia alle 09.30 con lafemminile .04.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) - Prima giornata ad Almaty (diretta streaming sul canale YouTube dell'ISU) 08.45(Coppa del Mondo) - Gundersen femminile a Ramsau, HS 98 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN ) Combinata Nordica - Gyda Westvold Hansen domina il PCR di ...