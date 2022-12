Bonus bollo e Canone RAI 2023 | come non pagarli per un anno “era ora” | domanda a gennaio

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 dicembre 2022)RAI sono due vere stangate per gli italiani ma arriva il metodo legale per evitarseli anche se solo per un. Ildella RAI è una tassa odiatissima. Infatti tanti non apprezzano i programmi del servizio pubblico ma si sentono comunque costretti a pagare i €90 ogni. Tra l’altro dal prossimoilRAI esce dalla bolletta e potrebbe anche aumentare. Era stato il governo Renzi a far entrare ilRAI in bolletta ma poi l’Unione Europea ha stabilito che una tassa dello stato non poteva essere pagata ad un gestore privato e quindi ilesce dalla bolletta del. EsenzioneRAI/ I Love TradingMa la Rai chiede anche aumenti perché ...