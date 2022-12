Benessere mentale e psicoterapia | i 10 consigli prima di iniziare il percorso

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un decalogo per chi si approccia per lavolta a undi. E’ quanto elaborato da Serenis, la tech company per ilaccessibile, che ha formulato diecie indicazioni per chi sta pensando di affidarsi a un supporto psicologico, anche attraverso una piattaforma di terapia a distanza. Il team di Serenis, startup fondata nel 2021 che vanta all’interno oltre 400 psicoterapeutiSerenis, la piattaforma digitale per ilSecondo il Rapporto sulla salutedel Ministero della Salute 2022, relativo all’anno 2020, sono oltre 700.000 gli assistiti da servizi specialistici, con una percentuale maggiore nel caso di pazienti di sesso femminile (53,6%). Dati che differiscono anche ...