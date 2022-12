Autonomia differenziata | D’Amato insorge | “È dannoso per Roma e per il Lazio”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Insistere sull’pere il”. Il candidato presidente della Regione, Alessionon ha dubbi, anzi incalza: “Si rischiano di perdere migliaia di posti di lavoro con conseguenze negative sulle famiglie e sulle imprese in modo particolare per il tessuto medio e piccolo. Si rischia la desertificazione della capitale. È un provvedimento che non può passare”. La richiesta di Veneto e Lombardia di avere maggioreL’assessore alla Sanità interviene dopo che Roberto Calderoli ha illustrato in Parlamento, ieri, il piano sull’che vuole portare Veneto e Lombardia a ottenere una maggioresu alcune materie. È una bozza ...

Orizzonte Scuola

'Insistere sull'e' dannoso per Roma e il Lazio'. Parole di Alessio D'Amato (Pd) candidato alla presidenza della Regione Lazio alle prossime regionali di febbraio. Andando per questa via a ..."Insistere sull'è dannoso per Roma e il Lazio. Si rischiano di perdere migliaia di posti di lavoro con conseguenze negative sulle famiglie e sulle imprese in modo particolare per il tessuto ... Regionalizzazione scuola, il Veneto rompe gli indugi: "Chiediamo l'autonomia differenziata da subito" «Insistere sull'autonomia differenziata è dannoso per Roma e il Lazio. Si rischiano di perdere migliaia di posti di lavoro con conseguenze negative sulle famiglie e sulle imprese ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Lunedì prossimo, 19 dicembre, alle 12:30 la Commissione Speciale Autonomia e riordino delle autonomie locali, pres ...