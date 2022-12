Amichevoli | l’Empoli perde con il Monaco | Il Torino pareggia 1-1 con l’Almeria

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ecco i risultati finali delle restanti duedelle italiane di oggi pomeriggio., ilAlle 17.00 sono andate in scena altre dueche hanno visto protagoniste due squadre italiane.ha perso contro ilgrazie al gol di Diop. Il, invece, hato con. Per i granata è adnato a segno Schuurs, per gli spagnoli Ramazani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

Ecco i risultati finali delle restanti duedelle italiane di oggi pomeriggio.perde, il Torino pareggia Alle 17.00 sono andate in scena altre dueche hanno visto protagoniste due squadre italiane.ha ......partite scelte per oggi ricordiamo che nel programma dellescendono in campo anche diverse italiane. Su tutte spicca il Milan che affronta il Liverpool nella Dubai Cup mentre... Serie A, test importante per Torino ed Empoli: amichevoli contro Almería e Monaco