Aereo militare F-35B si schianta in fase di atterraggio verticale alla base di Fort Worth | il pilota si eietta video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un velivoloF-35B si ètodiin Texas al termine di un volo di prova. Il velivolo, ancora indi test, non era ancora stato consegnato al governo americano. L’episodio è accaduto giovedì mattina sotto gli occhi dei curiosi che hanno filmato l’accaduto. Ilha perso il controllo dell’dopo che questo ha toccato terra ed è stato costretto adrsi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - Agenzia Italia

... mentre il generale ucraino Zaluzhnyi afferma che anche le forze di Kiev stanno preparando una 'grande operazione'. Nuovo massiccio attaccodi Mosca . Le sirene tornano a suonare a ...La rotta che stava seguendo, lui come l'altro pilota, era quella corretta, in ultimo, nella fase dell'incidente, per avvicinarsi e poi atterrare finita la missione all'aeroporto. Da ... Un aereo militare è precipitato vicino a Trapani. Ritrovato il corpo del pilota Il conflitto in Ucraina è al 296esimo giorno: nella notte e all'alba raid aerei in tutto il Paese. Il governatore dell'oblast di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...