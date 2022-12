Tuttosport – Pogba a McKennie | nel video l’incredibile gaffe sul Psg!

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) 2022-12-15 13:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: Alla Continassa si rivede anche Weston. Il centrocampista, reduce dal Mondiale con gli Stati Uniti, ha terminato le vacanze ed è tornato a Torino dove riprenderà gli allenamenti in vista della seconda parte di stagione. Ad accoglierlo ci ha pensato un sorridente Paulche ha scherzato con il compagno di squadra, prendendolo in giro soprattutto per il suo look. “Il mio amico supporta la Francia” – ha detto Paul mostrando il look diche per il Mondiale in Qatar ha scelto di colorarsi una parte dei capelli di rosso, bianco e blu (i colori della bandiera statunitense), ma anche i colori della Francia. Con l’occasione, il numero 10 della Juve ha cercato di guadagnarsi ...