(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lacontinua a lavorare in vista del nuovo anno, che si aprirà con la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione in programma mercoledì 18 gennaio 2023. E’ evidente che in questi giorni il nuovo governo bianconero è già al lavoro sui piani futuri, tanto che si è vociferato da più parti che L'articolotra) proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Ogni tanto spuntano infatti rivelazioni, indiscrezioni eche in pochi avrebbero ... Maldini e Leonardo riuscirono ad imbastire una maxi - operazione con la. Gonzalo Higuain fu ...Agnelli pensa di comprare la: ecco comeIl settimanale, nello specifico, si è occupato di rivelare alcunisu quello che potrebbe succedere nel futuro della Vecchia Signora. Agnelli ... [RETROSCENA] Juventus, quei colloqui tra Marotta e Lombardo (Roma) Weston Mckennie e Filip Kostic sono rientrati alla Continassa per allenarsi con la squadra. La Juventus ha pubblicato un video su Twitter che li ritrae scendere in campo per la seduta ...Spunta una rivelazione clamorosa di qualche tempo fa sul mercato del Milan. I rossoneri avevano in pugno un importante centravanti ...