Programmi TV di stasera | giovedì 15 dicembre 2022 Su Rai 1 ‘Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo’

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Purché- Se miti sposo Rai1, ore 21.25: Purché– Se miti sposo Film Tv. Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia. Anche perché separarsi costa caro e non solo – per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi economica. Ma ecco che Giulia ha un’idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta, ...