Ossie Clark reinventò la moda del passato mentre tutti pensavano al futuro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un talento noto spesso solo agli storici dio agli appassionati della Swinging London, quello di(1942-1996), e che invece merita di essere iscritto nel pantheon dei designer che cambiarono il modo nel quale si vestiva la giovane generazione londinese degli anni Sessanta, influenzando anche gli armadi al di là della Manica. Un compito, quello di rispolverare la nostra memoria, del quale si è incaricato il Museo del Tessuto di Prato, dove è attualmente visitabile la mostra Mr & Mrsand Celia Birtwell Fashion and Prints 1965-74, il primo percorso espositivo in Italia dedicato al designer e alla sua ex moglie, Celia Birtwell, fedele braccio destro ed esperta di tessuti, senza la quale quel successo – quello che portò i vestiti di ...