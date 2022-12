Mondiali Qatar | chi è Kibue | la guardia di sicurezza precipitata dal tetto dello stadio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Altra vittima aidi2022. Unadidall’ottavo piano del Lusail Stadium mentre stava lavorando in preparazione della semifinale tra Argentina e Olanda. Si tratta di John Nijue, keniano di 24 anni, giunto nel piccolo emirato come lavoratore migrante proprio in occasione del prestigioso evento calcistico. Il giovane è morto all’Hamad General Hospital di Doha, dov’era stato ricoverato in terapia intensiva con un grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche. Il Lusail Stadium, teatro dell’orribile vicenda“Non abbiamo i soldi per ottenere giustizia, ma vogliamo sapere cosa è successo” Il decesso è stato confermato dal Supreme Committee for Delivery and Legacy, organizzatori del torneo: “Sabato 10 dicembre, John Njau ...

