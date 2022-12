Matteo Sica | il nuovo singolo è Chiaro di Monet

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022)diè ildicon cui continua il viaggio mule nel mondo delle arti visiveparla delle sfumature dell’amore e le sue pennellate hanno i colori didi. Continua il viaggio del PopPoeta nel mondo delle arti visive, per lui passioni ma anche strumento di rappresentazione delle varie sfumature dell’amore. In questo suoci dipinge la necessità di proteggersi dai rapporti controversi, rileggendoli sempre in chiave possibilistica fino ad arrivare a vedere ilre dell’amore semplice. Il viaggio dinel mondo delle arti visive si ...