Manovra 2023 | 158 gli emendamenti supersegnalati

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 158 gliallain Commissione Bilancio della Camera. Nel dettaglio, sono complessivamente 107 quelli dei partiti della maggioranza: 25 Lega, 14 Noi Moderati, 40 Fratelli d’Italia e 28 Forza Italia. Sono 51 invece quelli dell’opposizione: 8 Autonomie, 10 Terzo Polo, 33 M5S. Nessun emendamento segnalato dal Pd. Secondo quanto s’apprende, infatti, il Pd non ha accettato di fare supersegnalazioni fino a che non viene chiarito dalla maggioranza il percorso che si intende seguire. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

