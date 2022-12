Il Sole 24 ORE

Lo ha affermato la presidente della Bce, Christinenella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. 15 dicembre 2022... Christine. La Casa Bianca: "I nostri cuori sono con Londra" La Casa Bianca ha espresso le sue condoglianze per la morte della regina Elisabetta II. "i nostri cuori e inviamo un ... Lagarde: alziamo ancora i tassi perché l'inflazione è troppo alta - Il ... Christine Lagarde, presidente della Bce, ha confermato l’atteggiamento restrittivo per cercare di domare l’inflazione Nell’ultimo meeting dell’anno la Bce ha aumentato i tassi principali di 50 punti b ...Mutui e prestiti sono in significativo aumento. La Banca centrale europea ha annunciato lo scenario difficile nel mercato europeo.