LA NAZIONE

La mostra, aperta fino a marzo, celebra quella degli artisti del libro organizzata da Mario Tinti e Giovanni Poggi un secolo ...... alcuni altri dal Fondo Sociale Europeo (Cies e Fondazione Andolfi a Roma, Cospe a). All'... La via più semplice per avviarsiprofessione è, con il diploma di scuola media superiore, seguire ... Firenze, alla Marucelliana la mostra sul centenario degli illustratori del libro Alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione la Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali, presieduta da Mimma Dardano, ha incontrato i referenti.Neri Maria Corsini protagonista della Roma del Settecento, a cura di Alessandro Cosma, rassegna dedicata a una delle figure principali della vita culturale romana settecentesca, il cardinale Neri ...