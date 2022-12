Diletta Leotta | “Mamma mi dice di andarci piano in amore ma io non la ascolto”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)fa parlare di sé non solo per il momento d’oro che sta attraversando la sua carriera, ma anche Perizona Magazine.

Fanpage.it

La vita sentimentale diè stata piuttosto movimentata negli ultimi anni e lei stessa ha svelato perché.: la confessione sull'amore Dopo una lunga e importante storia d'amore con il manager di ...La showgirl punta il dito contro chi l accusa di cambiare troppo spesso fidanzato: Voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero .ha le idee chiare: soprattutto in amore. La relazione con il neo fidanzato, il calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, Loris Karius, va a gonfie vele e la showgirl non accetta .. Diletta Leotta: Mia madre mi dice vacci piano in amore, ma solo sbagliando troverò quello giusto “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”: Diletta Leotta respinge le cr ...In un’intervista al settimanale F la bionda conduttrice di DAZN, che ora frequenta il portiere del Newcastle, Loris Karius, ha difeso i suoi frequenti cambi di fidanzato, rivelando di non ascoltare ne ...