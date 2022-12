Caso Soumahoro | indagata la moglie Liliane Murekatete insieme alla suocera | ' Io totalmente estranea ai fatti'

Il fotografo: 'Non le ha pagate' FOTO, la moglie Liliane Murekatete: 'Ora basta, non sono Lady Gucci: il fatto è che non accettano una donna africana benestante' Il sequestro da 650mila ...Liliana Murekatete coinvolta nell'inchiesta sulle cooperative pro migranti. 'Io totalmente estranea ai ...Nuova tegola sui familiari di Aboubakar Soumahoro: la Procura di Latina ha iscritto nel registro degli indagati anche la moglie Liliane Murekatete e ha disposto nei confronti del Cda della cooperativa ...Liliane Murekatete , la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro , è indagata dalla Procura di Latina nell'ambito dell'inchiesta ...