Cabrini scrive a Vialli | ' Continua a correre amico mio Il campo non finisce mai'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ex compagni di nazionale, ex juventini, ma soprattutto cremonesi e vecchi amici. L'addio temporaneo di Gianlucaalla Nazionale per motivi di salute ha spinto Antoniorgli una ...

Il Denaro

Ex compagni di nazionale, ex juventini, ma soprattutto cremonesi e vecchi amici. L'addio temporaneo di Gianluca Vialli alla Nazionale per motivi di salute ha spinto Antonioa scrivergli una lettera pubblicata dalla Provincia di Cremona. Ci sono gli aneddoti legati al pallone, come quando Antonio rivela il mancato arrivo di Vialli alla Juve: "Ricordi Era il 1984 ...ha scritto: 'Caro Gianluca, quando ho letto sul giornale che hai rinunciato al tuo ruolo di capo delegazione della Nazionale mi si è stretto il cuore. Conoscendo il tuo straordinario ... Cabrini scrive a Vialli “Forza, noi cremonesi non molliamo mai ... CREMONA (ITALPRESS) – Una lettera aperta al compagno di mille battaglie alle prese con la sfida della malattia. L’ha scritta Antonio Cabrini, campione del mondo 1982 in Spagna, a Gianluca Vialli, l’ex ...