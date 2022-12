“Addio | Alessio” Morto lo chef appena 30enne | “Non ti dimentichiamo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Covid non gli ha lasciato scampo. Sgomento a Ceccano (Frosinone) per la scomparsa di un ragazzo di 30 anni,Incitti. La notizia della sua morte è stata data dalla Asl locale tramite il bollettino giornaliero. LoIncitti non ha superato le complicazioni del Covid e si è spento all’ospedale Speziani di Frosinone, dove era ricoverato. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid, e nelle ultime ore le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate. Il– con patologie pregresse – si è spento nel nosocomio ciociaro, dove era ricoverato. Sui social in tanti stanno ricordandoIncitti. Facebook è inondato di messaggi commoventi, bellissimi, soprattutto quelli dell’istituto Alberghiero che il ragazzo aveva frequentato a Ceccano. Era risultato positivo al Covid da ...