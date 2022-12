Una bussola per il 2023 | l’Aperithink con Osnato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Torna Aperithink, il format di incontri ideato da Formiche e Neopharmed Gentili per discutere di attualità e politica. L’evento vedrà Flavia Giacobbe, direttore della rivista Formiche, conversare con Marco, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati sulle prospettive economiche dele sulle priorità da affrontare nel nuovo anno. L’incontro sarà inoltre occasione per riunire la comunità di Formiche e scambiarsi gli auguri di buone feste. Appuntamento giovedì 15 dicembre alle ore 18:30 presso Binario F in Via Marsala 29 H. Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo a formicheeventi@gmail.com

Il Sole 24 ORE

... la food blogger piu' famosa d'Italia ci regala spunti e consigli per conciliarevita sempre ... 'Dammi mille baci' di Tillie Cole, 'Il rosmarino non capisce l'inverno' di Matteo, 'La luna ...... che in questa fase è conditio sine qua non per la creazione di un ordine globale nuovo, più cooperativo: in breve, è indispensabile per dareai centri geoculturali in cui è frantumato il ... In edicola la «Guida alle scuole superiori». Una bussola all’orientamento che non c’è Nel 2008, l’Associazione Regionale di Solidarietà per il Popolo Saharawi delle Marche - Rio de Oro – la incontra, e vedendo che si muove con grandi difficoltà, avvia un progetto per offrirle una spera ...Dalle istruzioni ministeriali, alle tabelle di Eduscopio sulle migliori scuole per esiti occupazionali e carriera universitaria ...