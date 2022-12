Ultime Notizie – Bologna | recupera vista con trapianto cornea artificiale | primo in Italia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da zero a 6 decimi con un intervento di mezz’ora: una paziente di 76 anni torna a vedere dopo 5 anni di cecità. E’ il risultato delin, il centesimo al mondo, realizzato con una protesi endoteliale in materiale polimerico che funziona come endotelio di una. L’eccezionale intervento è stato eseguito al Policlinico Sant’Orsola dida Luigi Fontana, docente di Malattie dell’apparato visivo dell’Università die direttore dell’Oftalmologia dell’Irccs bolognese, che ha già replicato l’operazione quattro volte. “Parliamo di una protesi in materiale polimerico che funziona come endotelio di una– spiega Fontana – L’endoteliole è una membrana ...

Il Sole 24 ORE

Rutte: 'Metsola vada fino in fondo' E sulla vicenda si è espresso anche il premier olandese Mark Rutte arrivando al summit Ue - Asean: 'Sono sotto shock per leche emergono su questi casi di ...In ogni caso, tra leufficiali vi è stata quella dell'estensione contrattuale del Gran Premio d'Olanda, che rimarrà in calendario fino al 2025 compreso . In questo modo, la pista di ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...«Il comune di Napoli ha registrato negli ultimi anni una crescente tendenza da parte dei privati alle erogazioni liberali e alle donazioni in favore dell’Ente, ...