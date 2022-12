Ue - 19 | in calo la produzione | a ottobre - 2% Italia - 1%

...9%, i beni di consumo durevoli dell'1,9%, i beni intermedi dell'1,3% e i beni strumentali dello 0,6%, mentre ladi beni di consumo non durevoli è aumentata del 0,3%. In Italia ilè ...Giornata fiacca per Technogym , che segna undell'1,27%. Tra gli appuntamenti macroeconomici ... - 4,6%) 05:30 Giappone :industriale, mensile (atteso - 2,6%; preced. - 1,7%) 08:00 Regno ...La produzione industriale dell'Eurozona è scesa più del previsto a ottobre. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione ...A ottobre la produzione industriale nell'area dell'euro è è diminuita del 2% rispetto a settembre, mentre nell'Ue ha segnato un calo dell'1,9%. Lo riferisce Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. (AN ...