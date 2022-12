Ucraina | Ciani Demos | ' fuori luogo ironia Meloni su guerra e poveri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Ho ascoltato le parole della Presidente del Consiglioin Senato sui soldati russi ed il reddito di cittadinanza e le ho trovate decisamente. Dinanzi al dramma della, alle morti, alle distruzioni, ai profughi e alla necessità di trovare vie per il cessate il fuoco e il dialogo, che la presidenteironizzi fa un po' strano; che in più per farlo utilizzi uno strumento di sollievo per i, lo trovo doppiamente di cattivo gusto”. Così Paolodeputato Pd-Idp e segretario di, commenta le parole della presidentein aula al Senato. "A dire la verità le stesse parole le avevo sentite già ieri in aula alla Camera dal Capogruppo di Fdi: quindi nemmeno una ‘battuta' ...