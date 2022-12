Spray anti Covid | in ospedale Genova parte secondo studio clinico

... che potrà essere somministrato tramite unonelle cavità nasali. Confermata, anche quest'anno la possibilità della co - somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello- Covid - 19 ......attenuato' potrà essere somministrato tramite unonelle cavità nasali. Confermata, anche quest'anno la possibilità della co - somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello- ...Già testato una prima volta nel maggio 2021, l'equipe è condotta dal direttore dell'Unità Operativa di Igiene diretta dal professor Giancarlo Icardi ...Lo spray potrebbe essere in grado di fornire un livello di protezione particolarmente indicato per ambienti ad alto rischio di contagio ...