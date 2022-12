Spal | perché De Rossi ancora non è riuscito ad incidere

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il neo allenatore della, Daniele Denon èad. In dieci partite ne ha vinta solo una Da quando è stato ingaggiato come nuovo allenatore della, Daniele Denon èadsul gioco della squadra. L’ex bandiera della Roma , infatti, non ha iniziato brillantemente la sua carriera da tecnico collezionando solamente una vittoria e quattro pareggi in dieci partite con il club ferrarese, numeri veramente al di sotto delle aspettative. La società, per ora, ha confermato Denon ritenendolo responsabile dei recenti pessimi risultati della squadra. Nelle pme partite la situazione di sbloccherà? Difficile dirlo, ma ...