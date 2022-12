Questo mi fa impazzire Bruno Vespa | messaggio brutale per Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La legge di bilancio e le misure economiche del governo di Giorgia Meloni vengono passate al setaccio a Cartabianca, su Rai3. Sotto esame l'impostazione "filosofica" del centrodestra su reddito di cittadinanza, bonus e uso del contante. Un rovesciamento filosofico, quello della maggioranza di centrodestra, rispetto alle linee-guida di Pd e Movimento 5 Stelle che, in attesa del "verdetto" dell'Unione europea atteso tra poche ore divide i commentatori. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer c'è, conduttore di Porta a porta, che ribadisce il suo giudizio negativo sul reddito di cittadinanza: "Perché tanti ragazzi non vanno a offrirsi, a formarsi e a imparare?mi fa… Così l'Italia diventa la patria del lavoro nero. Il lavoro deve tornare a valere come dignità". Detto ...