Multe | ora diventeranno più salate | l’idea del governo

Adnon è stato ancora ripristinato il servizio di carro attrezzi pubblico, per ristrettezze economiche e problemi tecnici, ma si sta lavorando per ottenerlo a breve.Ma l'autovelox resta tarato sui 70 all': è bene che gli automobilisti lo sappiano, perché lepossono arrivare anche a 250 euro". Nel periodo di prova di settembre, ottobre e primi di ...(Lapresse) Il governo attende ufficialmente per la giornata di oggi il giudizio dell'Unione Europea sulla manovra: attesi appunti sulle misure ...“Il governo, in accordo con la Commissione europea, sta ragionando sulla possibilità di portare da 60 a 40 euro la soglia per i pagamenti che ...