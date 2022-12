Mosca senza vergogna dice No a una tregua in Ucraina a Natale e Capodanno

non intende concedere alcuna tregua di Natale e avverte: i sistemi di difesa aerea Usa Patriot diventeranno obiettivi legittimi se saranno forniti a Kiev. Altre esplosioni nella capitale, ...... ha dichiarato Fedorov,tuttavia fornire prove di tali affermazioni. Fedorov ha anche ... La città occupata dall'esercito dinel sud dell'Ucraina è stata bersagliata da pesanti bombardamenti ...Nessuna tregua di Natale o Capodanno in Ucraina è prevista nell'agenda della Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...