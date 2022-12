Mondiali 2022 | per il titolo è Francia-Argentina | in quota Mbappé e compagni puntano il bis

E nel finale c'è anche il debutto mondiale del romanista Dybala per partecipare alla festa dell'Argentina che dunque torna in finale aia otto anni di distanza da quella persa nel 2014 ...Un ultimo scalino per raggiungere Diego. È quello che manca a Leo Messi che, grazie a un'altra prestazione sublime condita da gol e assist, trascina l'Argentina in finale dei. Un 3 - 0 alla Croazia che ha il sapore di una sentenza senza appelli. La Selecciòn l'ha vinta forse nel reparto storicamente con meno potenziale, la difesa. Otamendi e Romero, con l'...Gol di Messi e poi Alvarez. L’Albiceleste domenica contro la vincente tra Francia e Marocco cercherà il terzo titolo mondiale Doha, 13 dic. L’Argentina batte la Croazia nella prima semifinale dei Mond ...Di Alessandro Bocci, Arianna Ravelli, Paolo Tomaselli, inviati a Doha, e Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con tutte le partite, le news, le formazioni in campo e i protagonisti Or ...