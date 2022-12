Maltempo | crolla un muro a Napoli | carabinieri e vigili del fuoco al lavoro

Agenzia ANSA

Ilsarà comunque circoscritto a specifiche aree del Paese ( scopri quali ) in un contesto che quindi si manterrà prevalentemente stabile e con clima decisamente più fresco rispetto a quanto ...Nel condominio erano attivi dei lavori di manutenzione, si pensa che ilpossa essere una delle cause. Maltempo: crolla muro a Napoli, Carabinieri e pompieri al lavoro - Campania Circa dieci metri di un muro alto quattro metri sono crollati poco fa a Napoli, all'altezza del civico 494 di corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. (A ...Ennesimo crollo a Napoli a causa del maltempo. In Corso Vittorio Emanuele 494, con esattezza in via del Pino, è crollata una porzione di muro di 10 metri lineari. Al momento non pare ci siano persone ...