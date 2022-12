(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.41: Sedicesima la norvegese Lie con un ritardo di 1.97 da. 11.40: Si inserisce in terza posizione l’austriaca Stephanie Venier, con un ritardo di 91 centesimi dalla vetta. 11.37: Attenzione a Tamara Tippler! L’austriaca è l’unica che si è avvicinata a, concludendo a 43 centesimi dall’azzurra in seconda posizione. 11.33:recupera nella parte finale e si inserisce proprio davanti a Federicain terza posizione. L’americana ha un ritardo di 1.28 da. Ecco perchè resta al favorita per la Coppa del Mondo nonostante le poche vittorie in gigante e slalom. 11.32: BRAVA! Federica è terza al traguardo con un ...

OA Sport vi propone la DIRETTA della prima prova della discesa libera di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento! LIVE Sci alpino, Prima prova discesa St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia al comando. Bene Shiffrin e Brignone Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali. CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PROVA DI OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Moritz, valevole per la Coppa de ...