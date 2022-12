Il festeggiato

Il Sole 24 ORE

Riceviamo e pubblichiamo Sabato 10 dicembre il bar 19 Fermata di Bra, con titolari Franco Federica e Franco Giovanni, hannoi loro primi 20 anni di attività. Traguardo importante e hanno deciso di festeggiare con una cena di beneficenza. Il raccolto di 1300 è stato devoluto all'associazione Emmaus che si occupa ...Private Division hail suo 5° anniversario con un grande annuncio, svelando a sorpresa una collaborazione con i ragazzi di Bloober Team. Lo studio polacco, conosciuto per lo sviluppo di The Medium, Layers of ... Ecco perché le Borse hanno festeggiato il calo dell'inflazione Usa solo per poco È morta pochi giorni dopo avere festeggiato i 15 anni, stroncata da un malore che non le ha dato scampo. Isis Morniga è morta ieri intorno a mezzogiorno all'ospedale Salesi di Fermo, dove era arrivata ...Battendo 3-0 la Croazia, l'Argentina è diventata la prima finalista del Mondiale in Qatar. E Angel Di Maria ha festeggiato anche sui social questo importante traguardo: "A ...