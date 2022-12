Grande Fratello Vip | Attilio Romita scoppia in lacrime | Nikita lo bacchetta | lui ‘Dovevo fermarmi prima e…’

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)non si dà pace per ciò che è successo nella 22esima puntata delVip. Infatti, la lettera scritta dalla sua attuale compagna Mimma lo ha scosso moltissimo, motivo per cui l’ex mezzobusto si è mostrato piuttosto taciturno e assorto nei pensieri nelle ultime 24 ore. A consolarlo ci hanno pensato tre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Vip, Delia e Soleil sul piede di guerra: ‘Falsa’ ‘Squallida’Vip, siparietto tra Signorini e Giucas: ‘Sei sordo’ (VIDEO)Vip, Giucas piange e si scaglia contro Nathaly: ‘Non ti permettere’ (VIDEO) ...

Nel frattempo, la donna riceve la visita di suo, Levent , il quale le chiede un prestito . Indifficoltà, Nihal si rivolge a Zuleyha che, dispiaciuta, le dice che non può fare niente ...' , ' ' [] Centinaia i commenti commossi di addio al capitano Altruda, professionista di... Ali Agca scrive al: 'Ha fatto tutto il Vaticano, consegnata alle suore sin dall'inizio' La ...Mentre Antonino Spinalbese è all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, la sua ex compagna Belen Rodriguer è ...Dopo che i follower hanno accusato Belen Rodriguez di non far vedere Luna Marì al papà ci ha pensato involontariamente lo stesso Antonino Spinalbese a chiarire, nel corso di una chiacchierata con alcu ...