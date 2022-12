Fusione nucleare | una svolta che svolta non è | lasciamo perdere i sogni impossibili

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Forse vi ricordate un vecchio sketch di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, “Il Troncio della Val Clavicola” (lo trovate facilmente sul web). Era la storia di un artigiano che produceva un singolo stuzzicadenti limando un intero tronco d’albero. E’ una storia che ha qualche punto in comune con il recente annuncio sulla. Un’immensa macchina è riuscita a produrre un piccolo quantitativo di energia: uno stuzzicadenti da un tronco. Laha una lunga storia di grandi speranze e grandi delusioni. Nel 1954, il presidente della Commissione per l’Energia Atomica degli Stati Uniti, Lewis Strauss, se ne uscì con una frase infelice. Disse che un giorno l’energia dasarebbe stata “così poco cara che non sarebbe valsa la pena di farla pagare agli ...

Dopo oltre mezzo secolo di ricerche sulla fusione nucleare, gli scienziati hanno confermato che è stata fatta un'importante scoperta che potrebbe aprire la strada a un'abbondante energia pulita in ...L'AQUILA – "Energia pulita e praticamente illimitata, autosufficienza e autonomia garantita. La notizia che arriva dai laboratori della California apre il cuore alla speranza di ...