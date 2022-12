Fiamme Gialle Nuoto | Cocconcelli è argento mondiale nella 4×50 mista

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ostia – Arriva la prima medagliada senior per Costanza. L’atleta delle(II Nucleo di Castel Porziano con sede al Centro Sportivo della Guardia di Finanza) festeggia uno splendido secondo posto ai Mondiali diin Vasca Corta a Melbourne con la staffettadella(Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro). Dopo il primato italiano nei 100 metri misti con 59?46 che ha migliorato il record realizzato da Francesca Segat (ex atleta delle) (59?56) a Genova nel 2008 e l’europeo in corta e sempre in staffetta dello scorso anno, l’Azzurra sale ancora sul podio e con record continentale. Il tempo di 1’36?01 segna un altro passo importante in ...