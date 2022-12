Yahoo Finanza

Roma, 14 dic. - "Nei settori come questo in cui c'è stata sempre la gara al massimo ribasso si deve intervenire perché la qualità deve essere sempre fondamentale. Si deve cercare di dare la gara a chi ...... coinvolge un certo numero di lavoratori, alla luce della frequente aggiudicazione diche ...conferma il no - Il sottosegretario al Lavoro Claudio, intervenendo in Aula, ha ... Durigon: "No a gare con massimo ribasso nei servizi, qualità sia fondamentale" Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Nei settori come questo in cui c'è stata sempre la gara al massimo ribasso si deve intervenire perché la qualità deve essere sempre fondamentale. Si ...Recepire la direttiva Ue sul salario minimo, ma senza introdurlo. Lo sostiene la mozione della maggioranza, presentata oggi a Montecitorio e che sarà votata il 30 novembre. Il testo infatti, impegna i ...