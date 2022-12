(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Fornire raccomandazioni per la gestione del Long, assicurando a tutti i pazienti un'assistenza uniforme sul territorio nazionale. E' l'obiettivo di un primo elenco distilato in base ai risultati del progetto Ccm 'Analisi e strategie di risa agli effetti a lungo termine dell'-19 (Long-)', finanziato dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto superiore di sanità. Indicazioni presentate oggi a Roma durante un webinar organizzato dall'Iss cheil documento online. A 3 anni dall'inizio della pandemia da Sars-CoV-2 - spiega l'Iss - appare ormai chiaro che per un numero importante di persone colpite da-19 le manifestazioni cliniche non ...

La Ragione

Un'infezione, conosciuta dal 2012, che colpisce le vie respiratorie e appartiene alla famiglia dei coronavirus, come il virus responsabile del, ed è nota col nome di 'Mers - CoV,...Un numero significativo di persone colpite da Sars - CoV - 2 sperimenta quella che viene definitada Long, ovvero il protrarsi per settimane o anche mesi di vari sintomi nonostante la negativizzazione dal virus. L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato delle nuove linee guida per ... Covid: sindrome post infezione, Iss pubblica buone pratiche per gestirla Dal Qatar arriva l'influenza del cammello: ecco i sintomi che comporta, i quali sono stati considerati più forti di quelli de COVID-19.L'influenza del cammello, nota anche come Mers-CoV - sindrome respiratoria mediorientale, appartiene alla stessa famiglia dei coronavirus, così come anche il Covid 19 e che sta mettendo in allarme ...