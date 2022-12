Benzina | sciopero in corso | quando finirà

QuiFinanza

Questoè stato determinato dal fatto che le organizzazioni sindacali per la legge di ... Noi siamo come la spia delladi un motore , quando si accende va considerata, altrimenti si ...Ormai da qualche mese faresi è trasformato in un vero e proprio salasso e ora che lo ... però, per molti sarà difficile anche solo pensare di fare rifornimento a causa delloindetto ... Niente benzina per 3 giorni: ecco le date da segnarsi È stato proclamato uno sciopero che comporterà la chiusura degli impianti di rifornimento situati sulla rete autostradale, compresi raccordi e Tangenziali, dalle ore 22.00 di ieri 13 dicembre, alle or ...È in atto lo sciopero dei benzinai annunciato dalle associazioni di categoria: ecco quali distributori sono chiusi in tutt’Italia.