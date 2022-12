Avatar | La Via dell' Acqua | la recensione | la via del grande cinema

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladi: La Via, sequel di: James Cameron ci riporta su Pandora. Un viaggioe meraviglie, da godere in sala. Aldal 14 dicembre. In un episodio di South Park, come spesso accade illuminante, James Cameron viene descritto quale ultimo baluardozza: l'uomo che, con il proprio ingegno, riesce a risollevare ogni volta gli standard'eccellenza (se siete curiosi di recuperarlo è il numero 9a 16esima stagione, intitolato, appunto, "Raising the Bar"). Quando però sei l'autore definito "re dei sequel" e hai all'attivo il piùincasso nella storia delè, 13 anni dopo, ancora ...

Il Gatto con gli stivali 2 torna in testa, ma è un'altra pessima giornata al box office. Oggi arriva- Ladell'acqua, che dovrà reggere tutto il boxoffice fino al ...C'è poco da preoccuparsi però, la "award season" è appena iniziata ed è in pieno svolgimento e prima ancora di uscireLadell'Acqua ha già vinto il National Board of Review Award come uno ...Avatar - La via dell'acqua, il nuovo colossal di James Cameron, è arrivato al cinema e la recensione ci riporta su Pandora e scoprire la tribù ...Ecco sei curiosità da tenere a mente prima di entrare in sala per ammirare il nuovo incredibile film diretto da James Cameron.