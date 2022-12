DDay.it

MariSilicon Y può trasmettere unultra chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth. Oppo durante l'evento ha anche mostrato la new entry per il comparto AR: Oppo Air Glass 2 . Pesano solo ...MariSilicon Y Dotato dell'esclusiva tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS, MariSilicon Y è in grado di trasmettere unultra - chiaro a ... Audio lossless a 24 bit e 192 kHz tramite bluetooth: OPPO Marisilicon Y è davvero un sogno Audeze has announced Maxwell, their new wireless PC and console gaming headset featuring ultra-low latency and 80+ hours of battery life. Maxwell will be available in two versions, an Xbox & PC ...Oppo, at the INNO Day 2022 event, has introduced the new MariSilicon Y chip, Air Glasses 2, and the new OHealth H1 health monitor.