Arretrati stipendio docenti e ATA | quanto mi spetta al netto? Ecco come fare SCARICA il file Excel per il calcolo personalizzato VERSIONE AGGIORNATA

Il 6 dicembre 2022 è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale . Adesso docenti e personale Ata si vedranno accreditati a dicembre oltre allo, anche gli, che dovrebbero corrispondere a 2.400 euro lordi con l'aggiunta di 120 euro di aumenti (per il personale Ata il 20% un po' meno). Secondo quanto dichiarato nella ...Si parla in media di un aumento di circa 100 euro sullobase e della corresponsione diper il triennio 2019 - 2022 di almeno 2400 euro, secondo calcoli che rimandano agli anni di ...Il 6 dicembre 2022 è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale. Adesso docenti e personale Ata si vedranno accreditati a dicembre oltre allo stipendio, anche gli arretrati, che dovrebbero ...In arrivo con la busta paga di dicembre gli adeguamenti contrattuali e i relativi arretrati per il personale del comparto della Asl di Teramo. (ANSA) ...