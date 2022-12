Argentina | Messi fa impazzire Deulofeu | 'Il dio del calcio'

E l'la chiude con una straripante azione di: il Pallone d'oro semina gli avversari e mette la sfera al centro dell'area per il numero nove Alvarez che deve solo spingerla in rete per ...Commenta per primo L'vola in finale e se le prodezze di Lionelnon fossero sufficienti, ecco un altro protagonista ad illuminare la serata in Qatar. Si tratta di Julian Alvarez, autore di una doppietta che ...Gol di Messi e poi Alvarez. L’Albiceleste domenica contro la vincente tra Francia e Marocco cercherà il terzo titolo mondiale Doha, 13 dic. L’Argentina batte la Croazia nella prima semifinale dei Mond ...Messi record Argentina. Tutti i record di Lionel Messi. Proprio lo stupendo assist fornito a Julian Alvarez è stato l’ottavo messo a segno da Messi in un Mondiale, raggiungendo così il record di Marad ...