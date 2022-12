Addio Nazionale | spero in modo temporaneo | Vialli | il giorno più difficile

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gianlucaè stato un membro fondamentale del gruppo azzurro che ha vinto l'Europeo. Oggi, mercoledì 14 dicembre, l'ex calciatore è però stato costretto ad annunciare alla Figc la sua rinuncia al ruolo di capo delegazione della, almeno in occasione delle prossime gare previste nel 2023 per le qualificazioni all'Europeo del 2024. “Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi - ha dichiarato - ho deciso di sospendere,in, i miei impegni professionali presenti e futuri”. “L'obiettivo - ha proseguito- è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, inda essere in grado al più presto di affrontare ...